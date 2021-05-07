Türkiye Koronavirüs tedavisi gören baba-oğul hayatını kaybetti

Koronavirüs tedavisi gören baba-oğul hayatını kaybetti

Türkiye

Koronavirüs tedavisi gören baba-oğul hayatını kaybetti

20 gün önce koronavirüse yakalanan 60 yaşındaki baba Murat Akkaya ve 40 yaşındaki oğlu Mesut Akkaya bir hafta arayla hayatını kaybetti. Koronaya yenik düşen baba oğul memleketleri Tokat'ın Reşadiye ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı.

07 Mayıs 2021, Cuma 12:21 Son Güncelleme:
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İstanbul'da yaşayan, her ikisi de evli ve 2 çocuk babası olan yerel ses sanatçısı Murat Akkaya ile oğlu Mesut Akkaya, 20 gün önce koronavirüse yakalandı. Baba- oğul özel bir hastanede tedaviye alındı. Mesut Akkaya geçen hafta perşembe günü hayatını kaybetti. Cenazesi memleketi Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Beşdere köyüne getirilerek toprağa verildi. Dün de Murat Akkaya yaşamını yitirdi. Murat Akkaya da bugün Beşdere köyünde oğlu Mesut Akkaya'nın yanına defnedildi.


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