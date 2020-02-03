Koronavirüs tedavisinde önemli gelişme

Tayland’ın başkenti Bangkok’taki Rajavithi Hastanesi doktorları, MERS tedavisinde kullanılan oseltamivir ve HIV tedavisinde kullanılan lopinavir ve ritonavir karışımıyla elde edilen ilacın koronavirüs belirtilerini azalttığını keşfetti. Tayland medyasındaki habere göre, Dr.Kriangsak Atipornwanich, 29 Ocak’ta Rajavithi Hastanesi’ne nakledilen ve ağır hastalık belirtileri gösteren 71 yaşındaki Çin vatandaşı kadının, söz konusu ilaçlarla tedavi edildiğini belirtti. Uygulanan tedavinin ardından 48 saat sonrasında belirtilerde iyileşmelerin görüldüğü bildirildi.

Atipornwanich, MERS virüsünün tedavisinde kullanılan ilacın, HIV tedavisinde kullanılan ilaçlarla karıştırıldığını belirterek, "İlgili bilgileri kontrol ettik ve anti-grip ilaçlarının MERS üzerinde etkili olduğunu gördük, bu nedenle her iki ilaç grubunu da birleştirdik. 10 gün süren laboratuvar testlerinden sonra, ilaçları uyguladıktan 48 saat sonra test nihayet pozitif hale geldi. Tedavi ve iyileşme de hızlandı" ifadelerini kullandı.

#Olayıngeçmişi

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik yürütülen bilimsel çalışmalarda virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almış, Dünya Sağlık Örgütü de "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmişti.

DHA



