Yerel medyada yer alan haberlere göre, ABD'nin Boston kentinde Labrador ve Golden Lab cinsi iki köpek, bir adli tıp enstitüsü tarafından virüsün kokusunu algılayacak şekilde eğitildi.

Bristol Polis Departmanı'ndan Kaptan Paul Douglas, köpeklerin, Kovid-19'un Omicron, Delta dahil tüm varyantlarını tespit edebileceğini belirtti.

ÖĞRENCİLER KENDİLERİNİ GÜVENDE HİSSEDECEK

Fairhaven Okul Müdürü Tara Kohler, köpeklerin okuldaki varlığının öğrencilerin kendilerini güvende hissetmelerini sağlayacağını, aynı zamanda da yönetimin salgın riskini azaltmak için her yolu denediğini göstereceğini ifade etti.

'Kovid-19 avcısı' iki köpeğin, Bristol bölgesindeki Freetown, Lakeville ve Norton okullarında görev yapacağı kaydedildi.

Sputnik