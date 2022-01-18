Bolu TEM Otoyolu’nda kar sebebiyle kayganlaşan yolda koronavirüs hızlı test kiti taşıyan kamyon devrildi. Meydana gelen kazada kamyon sürücüsü yaralandı.

BARİYERLERE ÇARPARAK DEVRİLDİ

Kaza, TEM Otoyolu Bolu Batı Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan Mehmet K. yönetimindeki 27 ACK 740 plakalı koronavirüs hızlı test kiti taşıyan kamyon, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda bariyerlere çarparak devrildi.









ŞOFÖR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada, kamyon sürücüsü Mehmet K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle İstanbul yönündeki ulaşım, iki şeritten kontrollü sağlanıyor.



