Türkiye Koronavirüs testi pozitif çıkan milletvekilinden aşı uyarısı

Koronavirüs testi pozitif çıkan milletvekilinden aşı uyarısı

Türkiye

Koronavirüs testi pozitif çıkan milletvekilinden aşı uyarısı

AK Parti Milletvekili Emine Nur Günay, Covid-19 testinin pozitif çıktığını belirtip, sağlık durumunun iyi, evinde karantinada olduğunu açıkladı. Günay, “Aşılar toplumsal sağlığın korunması ve toplumsal bağışıklığın kazanılması açısından çok önemli bir yere sahip. Aşılar hastalıkları önleyebilir veya daha hafif seyretmesini sağlar” dedi.

06 Ocak 2022, Perşembe 17:28 Son Güncelleme:
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AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, sosyal medya hesabından Covid-19 testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı. 

Sağlık durumunun iyi olduğunu ve doktor kontrolünde evinde tedavi gördüğünü belirten Günay, vaka artışlarına dikkat çekerek, “Bu vesileyle bir kez daha aşının önemine dikkat çekmek ve maske, mesafe ve hijyen kurallarına ödün vermeden hassasiyet göstermemizin gerektiğini vurgulamak istiyorum. Unutmayalım, aşılar toplumsal sağlığın korunması ve toplumsal bağışıklığın kazanılması açısından çok önemli bir yere sahip. Aşılar hastalıkları önleyebilir veya daha hafif seyretmesini sağlar” dedi.

ESKİŞEHİR, (DHA)

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