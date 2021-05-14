Türkiye Koronavirüs testi pozitif olan Ece saatler sonra bu halde bulundu!

Koronavirüs testi pozitif olan Ece saatler sonra bu halde bulundu!

Türkiye

Koronavirüs testi pozitif olan Ece saatler sonra bu halde bulundu!

Bolu'da, çiftlik evinde gece arkadaşlarıyla alkol aldıktan sonra yürüyüşe çıktığı ormanda kaybolan Ece E. (22) yaklaşık 6 saat sonra bulundu. Koronavirüs testinin pozitif olması nedeniyle karantinada olması gereken Ece, hastanedeki tedavisinin ardından ceza uygulanıp KYK yurduna götürülecek.

14 Mayıs 2021, Cuma 12:37 Son Güncelleme:
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Kent merkezinde yaşayan Ece E., dün gece saatlerinde 5 arkadaşıyla birlikte Çakmaklar köyünde, çiftlik evinde alkol aldı. Ece E., ardından çiftlik evinden çıkıp, ormanda yürüyüşe çıktı. Ormanda karşılaştığı bir hayvandan korkan genç kız, koşmaya başlayınca kayboldu. Ece E., cep telefonuyla jandarmayı arayıp, haber verdi. Bunu üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve polis ekipleri arama çalışması başlattı. Ece, saat 10.30 sıralarında, yayladaki evine giden bir vatandaş tarafından bulundu. Vatandaş, durumu genç kızı bulduğu bölgeye 200 metre uzaklıkta arama yapan AFAD ekiplerine bildirdi. Ekipler, ulaştıkları Ece E.’ye su verdi.

Yaklaşık 6 saat ormanda kalan ve ayak bileğini incittiği belirlenen Ece E., ambulansla tedbir amaçlı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.



KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİFMİŞ

Bu arada Ece E.'in sorgulamasını yapan sağlık ekibi, koronavirüs testinin pozitif olduğunu ve karantina altında bulunması gerektiğini tespit etti. Ece E.'ye hastanedeki tedavisinin ardından karantina kurallarına uymadığı gerekçesiyle para cezası uygulanacağı ve KYK yurduna götürüleceği bildirildi.

Ece E.'nin birlikte alkol aldığını iddia ettiği arkadaşlarının herhangi bir kayıp başvurusu yapmadığı da ortaya çıktı. Genç kızın temaslı arkadaşlarının bulunması için çalışma başlatıldı.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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