Koronavirüs tırnak trendlerini etkiledi
Gün geçmiyor ki tuhaf bir trend olmasın! Koronavirüsten ilham alan tırnaklar, sosyal medyanın yeni gözdesi haline geldi. Dünyanın dört bir yanından tırnak tasarımcıları, tıbbi maske ve el dezenfektanı görünümlü manikürleri Instagram hesaplarından paylaştı. İşte koronavirüsün manikür trendlerine etkisi.
15 Mart 2020, Pazar 17:42 Son Güncelleme:
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Dünya kötüleşen koronavirüs krizine karşı savaş verirken, birçok insan kendini izole etmeyi, evden çalışmayı ve temel malzemeleri stoklamayı tercih etti. İyi el hijyeni hastalığın yayılmasını durdurmak için zorunlu olsa da, bazıları Instagram için koronavirüsten ilham alan yaratıcılıklarını konuşturdu. Tuhaf yeni trend, COVID-19'un 3D modellerini içeren setler de dahil olmak üzere, 'coronavirusnails' hashtag'i altında Instagram'da paylaşılıyor. Bazı tasarımlarda tıbbi maske takan insanlar bulunurken, diğerleri tırnaklarını dezenfektan şişelerine benzetmeye çalıştı.
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Moda, ekonomi derken koronavirüsün daha neleri etkileyeceği merak konusu oldu.