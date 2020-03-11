Türkiye uzun zamandır koronavirüs salgınını uzak tutmak için ciddi bir mücadele veriyordu. Dün Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde de koronavirüs vakasının ortaya çıkmasının ardından Türkiye, koronavirüs görülmeyen tek ülke olarak kalmıştı. Ancak akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, 'Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Bu ülkemizde görülen ilk vaka. Verilere göre tanı erken konuldu. Virüs bulaşmışsa bu çok sınırlıdır' diyerek Türkiye'de görülen ilk koronavirüs vakasını açıkladı. Koronavirüsün yayılma şekli, koronavirüsten korunma yolları ve koronavirüs salgınında son durumla ilgili tüm detaylar haberimizde.

İstanbullular maskeyle işe gitti

DHA'da yer alan habere göre, sabah saatlerinde işe gitmek isteyen bazı İstanbulluların, önlemlerini alarak evden dışarı çıktı. Metrobüse binen bazı vatandaşların maske takıp el dezenfektanı kullandığı görüldü.

Altunizade metrobüs durağındaki vatandaşlardan Enes Tuncer, 'Tedbirimi önceden alıyorum. Metrobüse bineceğim. Okulların tatil olmasını istiyorum' dedi. Gökhan Kılıçaslan ise, 'Ciddi bir salgın var dünya çapında. Herkesin gerekli önlemi almasını istiyorum. Toplu ulaşımı kullanacağım. Herkesin önlemini almasını istiyorum' diye konuştu.

Koronavirüs nedeniyle Türkiye'de okullar tatil edilecek mi?

Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni koronavirüse ilişkin yaptığı açıklamada, 'Bu süreçte böyle bir salgınla mücadele etmede öncelikle yapılması gereken, kararların erken dönemde devreye girebilir olması' dedi ve okulların tatil edilmesinin düşünülmediğini söyledi.

Koronavirüs nedir?

Koronavirusler (CoV), soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS-CoV) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS-CoV) gibi daha ciddi hastalıklara kadar çeşitli hastalıklara neden olan büyük bir virüs ailesidir.





Koronavirüste 14 gün kuralı

Koronavirüsün 14 günlük kuluçka süresi var. Sağlık Bakanlığı, resmi Twitter hesabından vatandaşları 14 gün kuralına karşı bilgilendirdi. Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yayımlanan 'Yeni koronavirüs evde izleme (karantina) kuralları' başlıklı paylaşımda, 'Son 14 gün içerisinde yeni koronavirüs hastalığı görülen ülkelerden birinden geldiyseniz, ateş, öksürük, solunum sıkıntısı gibi belirti ve bulgularınız olmasa bile 14 gün süresince evden çıkmamalısınız' uyarısı yapıldı.





Koronavirüs nasıl bulaşıyor?

İnsandan insana solunum yolu, öksürük, hapşırık, dokunma, el sıkma, öpüşme, sarılma, mutfak gereçlerinden ortak yeme içmeyle bulaşabiliyor.

Ayrıca, hasta kişiyle yakın mesafeden konuşma, bulaşmaya neden olabiliyor. Virüsün olduğu yüzeylere, cisimlere temas ettikten sonra elleri yıkamadan ağız, burun göze temas etmek de hastalığa neden oluyor.

Kısacası, koronavirüs diğer virüsler gibi öksürme ve hapşırma kaynaklı damlacık yoluyla bulaşıyor.

Koronavirüse karşı evde neler yapılmalı?

Sağlık Bakanlığı, 14 günlük kuluçka süresi olan koronavirüse karşı evde yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

Ziyaretçi kabul etmeyin.

Mümkünse ayrı bir odada kalın.

Odanızı sık sık havalandırın.

Evin ortak alanlarında mutlaka tıbbi maske takın.

Mümkünse ayrı tuvalet ve banyo kullanın.

Ayrı tuvalet ve banyo yoksa bu alanlarda mutlaka maske takın, bu alanları kullanım sonrası temizleyin.

Sık sık el hijyeni sağlayın. Ellerinizi su ve normal sabunla yıkayın veya alkollü el antiseptiği ile ovalayın.

Tabak, bardak, havlu gibi eşyalarınızı ayırın, ortak kullanmayın.





ÖNEMLİ!

Koronavirüsle ilgili detaylı ve doğru bilgi için Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya paylaşımlarını ve açıklamalarını dikkate alın. Sosyal medyada gördüğünüz koronavirüsle ilgili her görüntü ve bilgiye inanmayın, kaynağından araştırmaya özen gösterin.

Koronavirüs testi nasıl ve nerede yapılıyor?

2019 Yeni Koronavirüs tanısı için gerekli moleküler testler ülkemizde mevcut. Tanı testi sadece Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarı'nda yapılıyor. Yurt dışında Koronavirüs için geliştirilen tanı testlerinden biri olan Covid-19 tanı kiti Ankara'da Ulusal Viroloji Laboratuvarı'nda geliştirildi.

Kit, hemen hemen virüsün tespit edildiği tüm ülkelerde, halk sağlığı merkezlerinde kullanılmaktadır. Normalde 4 -120 saat arasında sonuçlanan tanı testi bu kit ile 90 dakikaya kadar düşürülmüştür. İlerleyen zamanlarda sürenin daha da düşürülmesi planlanıyor.

Hastadan bir örnek alınıyor ve laboratuvarda genetik kodu çıkarılıyor. Tekrar tekrar kopyalanıyor ve küçük miktarlar genişletilerek tespit edilebilir hale getiriliyor.

Bu 'RT-PCR' testleri HIV ve grip gibi virüslerin tespit edilmesinde de kullanılıyor ve sonuçlar yüksek oranda başarılı oluyor. Araştırmacılar, bu testlerin genellikle çok sağlam olduğunu ve hatalı pozitif veya negatif sonuç çıkma oranının çok düşük olduğunu belirtiyor.

Koronavirüs hayvanlardan bulaşır mı?

Evde bakılan kedi/köpek gibi evcil hayvanların Yeni Koronavirüsla (2019-nCoV) enfekte olması beklenmiyor. Ancak evcil hayvanlarla temas sonrası her zaman için ellerin su ve sabunla yıkanması gereklidir. Böylece hayvanlardan bulaşabilecek diğer enfeksiyonlara karşı korunma sağlanacaktır.



