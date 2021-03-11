Türkiye Koronavirüs uyarısı yapan Neşe Dalgıç, virüse yenildi

Koronavirüs uyarısı yapan Neşe Dalgıç, virüse yenildi

Türkiye

Koronavirüs uyarısı yapan Neşe Dalgıç, virüse yenildi

Kayseri'de koronavirüs hastası Neşe Dalgıç (50) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dalgıç'tan geriye DHA'ya yaptığı 'Çok zor bir süreç yaşıyorum. Akciğerlerimde buzlu cam görüntüsü oluştu. Herkes pandemi kurallarına uysun' açıklaması kaldı.

11 Mart 2021, Perşembe 14:15 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kayseri Devlet Hastanesi'nde çalışan 33 yıllık hemşire 2 çocuk annesi Neşe Dalgıç ve sağlık memuru eşi İbrahim Dalgıç, geçen şubat ayında yüksek ateş ve kas ağrısı şikayetiyle koronavirüs testi yaptırdı. Sonuçları pozitif çıkan çift, evde tedaviye alındı.

Neşe Dalgıç, 3 gün sonra evde durumunun ağırlaşması üzerine 25 Şubat'ta ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Neşe Dalgıç, hastanede serviste tedavisi devam ederken 4 gün önce 7 Mart'ta DHA'ya açıklama yaparak, vatandaşları hastalığa karşı uyardı. Filyasyon ekibinde çalışan eşinin önce hastalığa yakalandığını anlatan Neşe Dalgıç, "Çok zor bir süreç yaşıyorum. Akciğerlerimde buzlu cam görüntüsü oluştu. Çok zor nefes almaya başladım. Meslektaşlarım bana çok yardımcı oldu. Arkadaşlarıma çok minnettarım. Vatandaşlarımız sağlık camiasına sonuna kadar güvensin. Herkes pandemi kurallarına uysun" ifadelerini kullanmıştı.

Neşe Dalgıç, bu açıklamasından sonra dün sabaha karşı doktorların müdahalesine rağmen hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Neşe Dalgıç'ın yaşamını yitirmesi iş arkadaşları ve kentte sağlık camiasını üzüntüye boğdu. İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli de sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

Benli, "Covid can yakmaya devam ediyor. 33 yıllık çalışma hayatında insanların sağlığı için özveriyle hizmet veren, uzun süredir Covid-19 tedavisi devam ederken bile sürekli tedbirlere uyulması için uyarılarda bulunan, Kayseri Devlet Hastanesi personellerimizden Hemşire Neşe Dalgıç'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet kederli ailesine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

DHA


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Kadın futbolcular: 1, Önyargılar: 0
Şirin Sever
Oral Çalışlar
İmamoğlu pot mu kırdı?
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
8 Mart’tan bir gün sonra
Hakan Çelik
Murat Çelik
Kadına şiddet değil 'Cins kırım'
Murat Çelik
Banu Şen
Gün en yükses sesle 'Kadına şiddete hayır' diye haykırma günü
Banu Şen
Erkut Can
Bu serbestlik erken oldu galiba
Erkut Can
Murat Gülderen
Kadınlara özel ücretsiz eğitim
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Yazarımız yıllık izinde
Rauf Tamer
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Beyoğlu'nda adres ararken dehşeti yaşadı!