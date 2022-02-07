Türkiye Koronavirüs vaka haritası güncellendi! İşte zirvedeki ilimiz

Koronavirüs vaka haritası güncellendi! İşte zirvedeki ilimiz

Türkiye

Koronavirüs vaka haritası güncellendi! İşte zirvedeki ilimiz

Koronavirüste haftalık vaka haritası açıklandı. Sağlık Bakanı Koca duyurdu. Vaka yoğunluğu en çok artan 10 il Elazığ, Uşak, Iğdır, Tokat, Kırklareli, Rize, Kırıkkale, Isparta, Bayburt ve Manisa oldu. İşte 22-28 Ocak tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayıları...

07 Şubat 2022, Pazartesi 11:21 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Koca, 22-28 Ocak tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını paylaştı. Kırklareli zirvede. Koca, Bakan Koca, "22-28 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." dedi.

Sağlık Bakanlığının 22-28 Ocak verilerine göre 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 889,58, Ankara'da 1003,30, İzmir'de 961,57 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,62, 2’nci doz ortalaması yüzde 84,60 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 57 milyon 491 bin 657, 2’nci dozda 52 milyon 509 bin 65 ve 3’üncü dozda 25 milyon 572 bin 77 olmak üzere toplam 142 milyon 910 bin 46 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

'DURUM İHMALKARLIĞA SEVK ETMEMELİ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Virüsün hızlı yayılan, hastalığın daha hafif seyretmesine yol açan varyantıyla mücadele ediyoruz. Bu durum sizi ihmalkarlığa sevk etmemeli. Sağlık şartları Kovid- 19'u ağır geçirmesine neden olacak insanlar var. Tedbirli olalım. Yaşlı, genç hatırlatma dozu aşılarımızı yaptıralım" ifadelerini kullandı. 


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