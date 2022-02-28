Türkiye Koronavirüs vaka haritası paylaşıldı! Zirvedeki 10 il: Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir ve Artvin
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Koronavirüs vaka haritası paylaşıldı! Zirvedeki 10 il: Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir ve Artvin

Türkiye

Koronavirüs vaka haritası paylaşıldı! Zirvedeki 10 il: Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir ve Artvin

Haftalık koronavirüs vaka haritası paylaşıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. 12-18 Şubat verilerine göre 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısı belli oldu. 12-18 Şubat tarihleri arasında vaka yoğunluğu en çok artan 10 il Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir ve Artvin oldu. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde koronavirüs vakalarında son durum...

28 Şubat 2022, Pazartesi 11:01 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık koronavirüs vaka haritasını paylaştı. 12-18 Şubat verilerine göre 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 1142,95, Ankara'da 1216,83, İzmir'de 776,25 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, "12-18 Şubat arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." dedi.

ZİRVEKİ İL AMASYA

Amasya 1961,64 vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı. Vaka yoğunluğu haritasında geçen hafta Samsun zirvede yer alıyordu.

VAKA YOĞUNLUĞU EN ÇOK ARTAN 10 İL

12-18 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il: Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir, Artvin.

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