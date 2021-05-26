Koronavirüs vaka haritasında Antalya için bir ilk yaşandı!

Antalya, Şubat ayından bu yana haftalık açıklanan 100 bin nüfusa göre vaka sayısında bugüne kadar yüksek ve çok yüksek riskli kırmızı ve turuncu kategorilerde yer alırken, 15- 21 Mayıs verilerine göre ilk defa 50'nin altına düşerek 'sarı' kategoriye girmeyi başardı.

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı, illere göre haftalık 100 binde vaka sayısı nisan ayı ortalarında 300'ün üzerinde iken, 8- 14 Mayıs tarihlerinde 61.65'e kadar düşerken, dün açıklanan 15- 21 Mayıs verilerine göre ise Antalya ilk defa orta riskli grupta yer aldı. Sağlık Bakanlığı'nca yayınlanan ve Bakan Fahrettin Koca tarafından da paylaşılan haritalara göre Antalya'nın 15- 21 Mayıs tarihleri arasındaki 100 bin kişideki vaka sayısı 47.01 olarak açıklandı.

Şubat ayında yüksek riskli turuncu kategoriden, çok yüksek riskli kırmızı kategoriye dönüşerek nisan ortasında çok yüksek vaka sayılarına ulaşılan Antalya'da 17 günlük tam kapanma ve sonrasında devam eden kısmi kapanma sürecindeki düşüş hızlı bir şekilde sürüyor.

Vaka sayılarındaki hızlı düşüş Antalya'nın komşu illerinde de devam ediyor. Isparta 105.38 kırmızı renkteki tek komşu il. Burdur 96.97, Konya 94.31, Karaman 72.57 ve Muğla 56.28 ile turuncu renkte yer alıyor. Komşu iller arasındaki en düşük vaka sayıları ise 33.55 ile sarı renkteki Mersin'de bulunuyor.

ANTALYA'NIN DEĞİŞİMİ

15- 23 Şubat 78.91

20- 26 Şubat 78.09

27 Şubat- 5 Mart 82.05

6- 12 Mart 95.09

13- 19 Mart 119.18

27 Mart- 2 Nisan 190.39

3- 9 Nisan 270.95

10- 16 Nisan 301.6

17- 23 Nisan 324.5

24- 30 Nisan 200.36

1- 7 Mayıs 131.38

8- 14 Mayıs 61.65

15- 21 Mayıs 47.01