Koronavirüs vaka sayısı açıklandı! En çok vaka artışı görülen iller Yalova, Osmaniye, Balıkesir..
Haftalık koronavirüs vaka sayısı açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre vaka artış durumunu duyurdu. Koronavirüs vaka sayısı en çok artan 10 ilimiz Yalova, Osmaniye, Balıkesir, Ordu, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Antalya, İzmir oldu.
07 Kasım 2021, Pazar 17:38 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık koronavirüs vaka sayısını açıkladı.
Sağlık Bakanı Koca; "23-29 Ekim arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." dedi.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1457354362079096844
23-29 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimi:: Yalova, Osmaniye, Balıkesir, Ordu, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Antalya, İzmir oldu.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1457355666830540802