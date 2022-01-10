Türkiye Son dakika: Koronavirüs vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz! Bakan Koca paylaştı

Son dakika: Koronavirüs vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz! Bakan Koca paylaştı

Türkiye

Son dakika: Koronavirüs vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz! Bakan Koca paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25- 31 Aralık tarihleri arasında koronavirüs vaka haritasını paylaştı. Bu illerde yaşayanlar dikkat. Vaka yoğunluğu en çok artan illerimiz sırasıyla Eskişehir, İstanbul, İzmir, Aydın, Çanakkale, Muğla, Kırklareli, Gümüşhane, Edirne ve Kocaeli oldu. Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 663,69, Ankara'da 184,29, İzmir'de 323,30 oldu.

10 Ocak 2022, Pazartesi 11:16 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık koronavirüs vaka haritasını açıkladı. Haritada vaka sayısında zirvede Eskişehir yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "25-31 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." dedi.

İllere göre 25-31 Aralık 2021 döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 663,69, Ankara'da 184,29, İzmir'de 323,30 oldu.



VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN 10 İL

25-31 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il: Eskişehir, İstanbul, İzmir, Aydın, Çanakkale, Muğla, Kırklareli, Gümüşhane, Edirne, Kocaeli.

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