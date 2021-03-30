Koronavirüs vakaları artınca köy karantinaya alındı
Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Kerimümin köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
30 Mart 2021, Salı 18:38 Son Güncelleme:
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 salgınının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve köylerin sosyal izolasyona geçmesini sağlamak amacıyla Kerimümin köyünde karantina kararı alındı.
Köye, giriş ve çıkışlar yasaklandı. Şarkışla ilçesine bağlı Samankaya köyünde ise 20 Mart’ta başlatılan karantina, sosyal izolasyon sağlandığı için kaldırıldı.
SİVAS (AA)
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