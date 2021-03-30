Koronavirüs vakaları artınca köy karantinaya alındı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 salgınının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve köylerin sosyal izolasyona geçmesini sağlamak amacıyla Kerimümin köyünde karantina kararı alındı.

Köye, giriş ve çıkışlar yasaklandı. Şarkışla ilçesine bağlı Samankaya köyünde ise 20 Mart’ta başlatılan karantina, sosyal izolasyon sağlandığı için kaldırıldı.

SİVAS (AA)