Türkiye Koronavirüs vakaları en çok artan 10 ilimiz; Samsun, Tokat, Ordu, Uşak, Artvin, Giresun, Karabük, Amasya, Çorum, Adana oldu
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Koronavirüs vakaları en çok artan 10 ilimiz; Samsun, Tokat, Ordu, Uşak, Artvin, Giresun, Karabük, Amasya, Çorum, Adana oldu

Türkiye

Koronavirüs vakaları en çok artan 10 ilimiz; Samsun, Tokat, Ordu, Uşak, Artvin, Giresun, Karabük, Amasya, Çorum, Adana oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Haftalık koronavirüs vaka haritası belli oldu. 29 Ocak-4 Şubat arasında koronavirüs vakaları en çok artan 10 ilimiz Samsun, Tokat, Ordu, Uşak, Artvin, Giresun, Karabük, Amasya, Çorum, Adana oldu.

14 Şubat 2022, Pazartesi 10:47 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısının yer aldığı haritayı paylaştı.

Bakan Koca açıklamasında; "29 Ocak-4 Şubat arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." ifadelerine yer verdi.


Koca ayrıca, 29 Ocak-4 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Samsun, Tokat, Ordu, Uşak, Artvin, Giresun, Karabük, Amasya, Çorum, Adana. ifadelerini kullandı.



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