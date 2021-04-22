Koronavirüs vakalarında tablo değişti: 16-28 yaş arası gençler…

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Genel Hastane Bölümü Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi İdris Kurtuluş pandemiyle mücadelede gelinen noktayı değerlendirdi. Aşıyla ilgili çok önemli bilgi ve yorumlarını paylaşan Kurtuluş'un koronavirüs ile ilgili yanlış önyargının yoğun bakımlarda tabloyu değiştirdiği ve gençlerle ilgili şu an üzücü tabloların görülmeye başlandığını aktardı.

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka ve vefat tablolarındaki artış sürerken ve tam kapanma gündemi halen bir seçenek olarak masada dururken koronavirüs yoğun bakım ünitelerinde de tablo giderek değişiyor. Hem gençlerin hem de onları dışarıya gönderirken maskesiz olmalarına müsaade eden ailelerin 'korona virüsünün gençleri etkilemediği' yanılgısı tabloyu değiştirmeye başladı.

Sabah’ın haberine göre; vaka sayılarının kısa sürede rekor seviyelere ulaşmasının ardından alınan tedbirlere rağmen beklenen hızlı düşüş henüz başlamadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başta olmak üzere tüm ilgili mercilerden kurallara uyulması yönünde art arda uyarılar geliyor. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Genel Hastane Bölümü Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi İdris Kurtuluş yoğun bakım ünitesindeki acı tabloyu aktardı. İşte kovid yoğun bakımından gelen son dakika haberi...

TÜM HASTALIKLAR İÇİN AMELİYATHANELERİMİZ HAZIR

Şehir hastanemizde 2 bin 600 yatağımız var. Bu yatakların 700'ünü pandemi hastaları için ayırdık. 400 yoğun bakım yatağımız var. Bunun 170'i koronavirüslü hastalara hizmet veriyor. Pandemi başladığında birçok hastane ameliyatlarını durdurdu. Ama bizim hastanemizde kanser hastalarına da cerrahi gerektiren diğer hastalara da ameliyat yapılabiliyor.

EN BÜYÜK SİLAH AŞI

Virüsle savaşta en büyük silahımız aşı. Sırası gelen herkes aşısını olsun. 25 aşı odasında 6 bin 900 kişiye günlük aşı yapma kapasitemiz var. Aşı sırası şu anda 55 yaş üstüne başladı ve ilgi çok büyük. Aşılama arttıkça toplumsal bağışıklıkla birlikte artık bu dalgaları hafif geçiririz.

YOĞUN BAKIMLARDA GENÇLER VAR VE ARALARINDA 16 YAŞINDA OLAN BİLE VAR

İstanbul'da 3-4 gün içinde vaka sayıları duracak gibi. Tedbirleri bırakmazsak 5-10 gün içinde vakalar azalmaya başlar. Önceki dalgalarda yoğun bakımlarımızda daha çok yaşlı hastalarımız vardı ve kayıplarımız çok oluyordu.

Aşılamanın etkisiyle 65 yaş üstündekilerin yoğun bakıma girme oranları düştü. Ama bu defa da genç hastalarımızın sayısı arttı.

Yoğun bakımda 16, 20, 28 yaşında hastalarımız bile var. Şehir hastanesi olarak, yeni kurulan acil durum hastaneleri ve diğer hastanelerle birlikte yoğun bakımlarda yerlerimiz var. Genç hastalarımız virüsle savaşı daha dirençli geçiriyorlar. Bağışıklık sistemleri güçlü olduğu için tedavileri uzun sürüyor ama virüsü yenmiş oluyorlar.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 3 GÜNLÜK TAM KAPANMA İLE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI 3 GÜNE ÇIKARDI

Diğer yandan dün gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatili dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlamasının 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayacağını açıkladı. Cuma, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

Daha önce genelge ile belirtilen 'Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi' aynen geçerli olacak. Hafta sonu 10.00- 17.00 saatleri arasında açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma günü de birebir uygulanacak.

23 NİSAN KUTLAMALARI YAPILACAK

TBMM, Anıtkabir ve Birinci Meclis'te gerçekleştirilecek tören ve kutlamalar dışında tüm il ve ilçelerde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şu esaslara göre kutlanacak: Milli Eğitim Bakanlığı'nın yazısı doğrultusunda çelenk sunma törenleri fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde asgari düzeyde katılımla gerçekleştirilecek. Kişilerin bir araya gelmesine neden olabilecek kutlama programları yapılmayacak. Bunun yerine Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu yansıtabilecek başta kolluk araçlarından oluşmak üzere araç konvoyları, ses, ışık ve havai ışık gösterileri, mobil araçlarla gösteriler ile çevrimiçi etkinliklere ağırlık verilecek.