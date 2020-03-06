Koronavirüs Vatikan'a sıçradı
İtalya koronavirüs salgını can almaya devam ederken, salgın Vatikan'a da sıçradı. Vatikan'da sağlık hizmetlerindeki bir hastanın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.
06 Mart 2020, Cuma 16:07 Son Güncelleme:
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Vatikan'dan yapılan açıklamada, sağlık hizmetlerindeki bir hastanın koronavirüsüne yönelik test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, ilk koronavirüsü vakasının ardından kliniklerdeki hizmetlerin dezenfekte çalışmaları nedeniyle askıya alındığını duyurdu. Bruni, acil servis hizmetlerinin devam edeceğini ve Vatikan'ın İtalyan sağlık yetkililerini bilgilendirdiğini kaydetti.
Öte yandan İtalya'nın başkent Roma sınırları içinde yer alan Vatikan'da, Papa Francis'e koronavirüsü şüphesiyle yapılan testin sonucu negatif çıkmıştı.
İHA