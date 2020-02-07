Koronavirüs yarasadan değil pangolinden yayılmış olabilir

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı gittikçe yükselirken, bilim adamlarının yaptığı yeni araştırmaya göre, virüsün kaynağı pangolinler olabilir. Hastalığın sıfır noktası kabul edilen deniz ürünleri pazarında yasadışı olarak koaladan Misk kedisine, yılandan karıncayiyene kadar kadar pek çok hayvan satılıyordu. Yarasalardan geçtiği düşünülen virüste, şimdi şüphe pazarda satıldığı bilinen pangolinlerde...









Çin'de salgının başladığı Wuhan'daki balık pazarı, kapatılır kapatılmaz incelemeye alınmıştı, SARS benzeri virüsün burada satılan bir hayvandan insana geçtiği düşünülüyordu. Koronavirüs salgınının merkezinde olan bu pazarda, koala etinden yılana, fareden kurt yavrularına kadar pek çok şey satıldığı bilgisi paylaşılmıştı.





Çinli araştırmacılar bir memeli türü olan ve eti için yasa dışı biçimde ticareti yapılan 'pangolin'in koronavirüs taşıyıcısı olabileceğini duyurdu. Reuters haber ajansının servis ettiği habere göre, Çinli araştırmacılar bir memeli türü olan ve eti için yasa dışı biçimde ticareti yapılan "pangolin"in potansiyel koronavirüs taşıyıcısı olabileceğini bildirdi.

Güney Çin Ziraat Ünivertesi'nden yapılan açıklamada, "Bu son keşif virüsten korunmak, yayılmasını önlemek ve kaynağının keşfedilmesi adına büyük önem taşıyor." ifadelerine yer verildi.

Çin'de 636 kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs, ilk olarak Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı. Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik yürütülen bilimsel çalışmalarda virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Milliyet



