Koronavirüs yasakları ne zaman kalkacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Kabine toplantısında koronavirüsle mücadele başlığında, şu ana kadar alınan tedbirlerin rakamlara yansıması analiz edilecek.

Gündem koronavirüs

Yeni tedbirler alınıp alınmayacağı görüşülecek. Aşı takvimi ve tedarik sürecindeki son durum değerlendirilecek. Ekonomideki gelişmeler, terörle mücadele operasyonlarındaki son durum ve bölgesel gelişmeler de kabinenin gündemindeki diğer başlıklar olacak.

Dış politikada son durum değerlendirilecek

Dış politika başlığında Batı ile ilişkilerdeki son durum değerlendirilecek. Ocak sonu gerçekleştirilmesi beklenen Türkiye-Avrupa Birliği (AB) zirvesinin hazırlıkları da ele alınacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde göreve başlayacak yeni yönetimle ilişkiler görüşülecek.

Bilim Kurulu üyesi 15 Şubat'ı işaret etmişti

Aralık ayı başından itibaren yeniden hayatımıza giren koronavirüs yasakları kapsamında 81 ilde hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları getirilmişti. Bunun yanı sıra Kasım ayı ortasında alınan karar ile 65 yaş üstüne ek 20 yaş altı bireyler içinde sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Getirilen yasakların ardından vaka sayılarında yaşanan gözle görülür düşüşle birlikte gözler Kabine Toplantısına çevrildi. Kabine Toplantısında aşı çalışmaları ve yasakların ne kadar süre devam edeceği konuşulacak. Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Bilim Kurulu üyesi yasakların kalkacağı tarih olarak 15 Şubat'ı işaret etmişti.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri Cuma akşam saat 21:00'dan Pazartesi sabah 05:00'a kadar uygulanıyor.

Hafta içi sokağa çıkma saatleri neler?

Hafta içi sokağa çıkma saatleri 05:00'den akşam saat 21:00'a kadar uygulanıyor.

65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri

65 yaş üstü vatandaşlar hafta içi sabah saat 10:00-13:00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor.

20 yaş altı sokağa çıkma saatleri

20 yaş altı sokağa çıkma saatleri hafta içi günleri saat 13:00-16:00 saatleri arasında uygulanıyor. Bu yaş grubu içerisinde olup çalışanlar ise yasaktan muaf tutuluyor.







