Magazin Koronavirüs yavru vatanı fena vurdu: Kıbrıs'taki konserler iptal

Koronavirüs yavru vatanı fena vurdu: Kıbrıs'taki konserler iptal

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Koronavirüs yavru vatanı fena vurdu: Kıbrıs'taki konserler iptal

Koronavirüs, Kıbrıs’a da sıçradı. 14 Mart’ta Kıbrıs’ta konser vermeleri gereken ünlü isimler, programlarını iptal etti.

12 Mart 2020, Perşembe 07:59 Son Güncelleme:
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Çin’den tüm dünyaya yayılan koronavirüs, Kıbrıs’a da sıçradı. 30 turist karantina altına alındı. KKTC’deki okullar önümüzdeki pazartesi gününe kadar tatil edildi. 14 Mart’ta Kıbrıs’ta konser vermeleri gereken ünlüler de programlarını iptal etti. Emel Sayın, Aşkın Nur Yengi, Nalan, Hakan Altun, Candan Erçetin ve Serkan Kaya sahneye çıkmama kararı aldı. 

Galaya virüs engeli

Ata Demirer ise Kıbrıs’ta bir otelde yapacağı tek kişilik gösterisini son anda askıya aldı. İlker Ayrık ve Erdal Özyağcılar’ın başrolü paylaştığı ‘Müstakbel Damat’ın dün akşam TİM Showcenter’da yapılacak galası da Sağlık Bakanlığı’nın açıklamalarından dolayı tedbir amaçlı iptal edildi.

‘Müstakbel Damat’ filminin dün yapılacak galası da iptal edildi.


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