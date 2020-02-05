Koronavirüs yeni doğan bir bebekte tespit edildi

Çin'de koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan şehrinde pazar günü dünyaya gelen bir bebekte koronavirüs tespit edildi. Annesinde de koronavirüs olduğu belirlenen bebeğe, virüsün nasıl bulaştığına dair bir bilgi paylaşılmadı. 3 kilo 250 gram doğan bebeğin durumunun sabit olduğu, gözetim altında tutulduğu ifade ediliyor. Korona virüs doğumdan 30 saat sonra tespit edildi. Öte yandan virüs 563 kişinin ölümüne neden olurken, virüsün bulaştığı çocuk sayısının 'çok az' olduğu belirtiliyor. Daha önce koronavirüslü annelerden sağlıklı bebekler dünyaya geldi.

Bebeğe nasıl bulaştı?

Uzmanlar, hastalığın bebeğe anne rahmindeyken bulaşmış olabileceğini düşünüyor. Vuhan Çocuk Hastanesi başhekimi Zeng Lingkong, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, söz konusu vakanın, virüsün bulaşma yollarından birinin de 'anneden bebeğe' şeklinde olabileceğini ortaya koyduğunu belirtiyor. Lingkong, bebeğin doğumdan sonra anneyle olan temasından da bulaşmış olabileceği ihtimaline de dikkat çekiyor. Columbia Üniversitesi'nden epidemiyolog Stephen Morse ise bebeğin doğumdan sonra annesinin öksürüğüyle havaya saçılan virüslü parçacıkları soluma ihtimalini de değerlendiriyor.

73 kişi daha

Çin Ulusal Sağlık Kurumu'nun son açıkladığı verilere göre, koronavirüs salgınında 563 kişi yaşamını yitirdi. Bu, son açıklamadan bu yana, 73 kişinin daha hayatını kaybettiği anlamına geliyor. Virüs taşıdığı tespit edilenlerin sayısı ise 28 bini aşmış durumda. Virüsün ortaya çıktığı Hubei eyaletine bağlı 11 milyon nüfuslu Vuhan'da, 20 bine yakın vakaya sağlık hizmeti verilmeye çalışılıyor. Virüsün oldukça az çocukta tespit edildiği, virüsün bulaştığı yaş ortalamasının ise 49 ila 56 olduğu ifade ediliyor.