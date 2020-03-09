'Koronavirüse iyi gelen içki', 7 can aldı

İran'ın Ahvaz şehrinde 'koronavirüse iyi geliyor' diye metil alkllü içki içen 48 kişi zehirlendi, 7 kişi hayatını kaybetti. Aralarında görme yetisini kaybedenler de var. Sahte içki içen kişilerin, bağışıklık sistemlerini koronavirüse karşı daha güçlü hale getirmeyi amaçladıkları belirtiliyor. Yerel medyaya konuşan bölge soruşturmacısı Ali Beiranvand, endüstriyel alkol nedeniyle zehirlenen kişi sayısını göz önüne alındığında hayatını kaybedenlerin artabileceğine dikkat çekti.

Alkol bazlı el dezenfaktanları yanlış anlaşıldı

İslam ülkelerinde alkollü içkilerin yasaklı olması, karaborsa ve sahte içki faaliyetlerinin artmasıyla sonuçlanıyor. Son haftalarda bazı doktorların, alkol bazlı el dezenfaktanları kullanılması önerisinde bulunması üzerine halk arasında alkol içmenin covid-19'dan koruyacağına inanılmasına neden oldu. Bazı vatandaşlar süpermarketler ve eczanelerdeki endüstriyel ve medikal alkollere yöneldi. Başkent Tahran'daki Loghman Hastanesi'nin başhekimi, cumartesi günü yaptığı açıklamada metil alkol kullanımına bağlı ölümlerin arttığını söylemişti.

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