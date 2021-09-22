Siyaset Koronavirüse yakalanan AK Parti Denizli İl Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti

Koronavirüse yakalanan AK Parti Denizli İl Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti

Siyaset

Koronavirüse yakalanan AK Parti Denizli İl Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti

AK Parti Denizli İl Başkan Yardımcısı Tataroğlu, koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

22 Eylül 2021, Çarşamba 14:51 Son Güncelleme:
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AK Parti Denizli İl Başkan Yardımcısı Tataroğlu, 10 gün önce rahatsızlanınca Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada koronavirüs nedeniyle tedaviye alınan Tataroğlu, bir süre sonra yoğun bakıma alınıp, entübe edildi.

Tataroğlu, gece saatlerinde sağlık durumu kötüleşince doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 3 çocuk babası olan Tataroğlu'nun cenazesi, Tavas ilçesinde kılınan namazın ardından Hırka Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.


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