Türkiye Koronavirüse yakalanan aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti

Koronavirüse yakalanan aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti

Türkiye

Koronavirüse yakalanan aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre, Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, aynı aileden 5 kişi 3 hafta içinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Aileden 5 kişi daha hastanede koronavirüs tedavi oluyor.

31 Mart 2021, Çarşamba 16:52 Son Güncelleme:
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Akyazı ilçesine bağlı Hasanbey Mahallesi’nde yaşayan 5 çocuk babası Ahmet Aydın (58), dün tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Ahmet Aydın'ın cenazesi aynı gün Akyazı'da toprağa verildi.



Ahmet Aydın’ın son 3 haftada annesi Keziban Aydın, üvey annesi Türkan Aydın ve kız kardeşleri Safiye Aydın Demirtaş ve Emine Aydın Salih’i koronavirüs nedeniyle kaybettiği belirtildi.

Koronavirüs nedeniyle Aydın ailesinden 2 kişinin Akyazı ilçesinde evde, 3 kişinin ise hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı filyasyon ekipleri ailenin diğer fertleri ve yakınlarıyla ilgili çalışma başlattı.

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