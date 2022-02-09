Siyaset Koronavirüse yakalanan Bakan Akar'dan teşekkür mesajı

Koronavirüse yakalanan Bakan Akar'dan teşekkür mesajı

Siyaset

Koronavirüse yakalanan Bakan Akar'dan teşekkür mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle 'Geçmiş Olsun' dileklerini iletenler için teşekkür mesajı yayımladı.

09 Şubat 2022, Çarşamba 12:56 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle “geçmiş olsun” dileklerini iletenler için teşekkür mesajı yayımladı. Bakan Akar’ın mesajı şöyle:

COVID-19 test sonucumun pozitif çıkması nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten başta Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN olmak üzere, Meclis Başkanımız Sn. Mustafa ŞENTOP’a, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sn. Fuat OKTAY’a, Anayasa Mahkemesi Başkanı Sn. Zühtü ARSLAN'a, Yargıtay Başkanımıza, ilk arayanlardan MHP Genel Başkanı Sn. Devlet BAHÇELİ’ye ve siyasi partilerimizin genel başkanlarına, Bakan arkadaşlarıma, başta Sağlık Bakanımız olmak üzere sağlık çalışanlarımıza, dost ve müttefik ülke bakanlarına, milletvekillerimize, MİT Başkanımıza, Diyanet İşleri Başkanımıza, azınlık cemaatlerinin temsilcilerine, valilerimize, belediye başkanlarımıza, üniversitelerimizin rektörlerine, yargı mensuplarımıza, bürokratlarımıza, kaymakamlarımıza, parti teşkilatlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, muhtarlarımıza, basın mensuplarımıza, yurt içinden ve dışından arayan hemşehri, dost ve akrabalarımıza, hayır dualarını eksik etmeyen asil milletimiz ile sivil-asker, muvazzaf-emekli tüm silah ve mesai arkadaşlarıma teşekkür eder, saygı ve şükranlarımı sunarım.


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