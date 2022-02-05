Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Eşi Emine Erdoğan ile birlikte koronavirüs testi yaptıran Erdoğan, testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Erdoğan, 'Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz.' dedi.

Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyadan geçmiş olsun mesajları atıldı. İşte o mesajlardan bazıları...





GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Kovid-19 testi pozitif çıkan Sayın Cumhurbaşkanımızı aradım. Kendilerine ve eşi Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’ye geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Cenab-ı Hak'tan kendilerine ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Sayın Cumhurbaşkanım çok geçmiş olsun. Dualarımız sizinle. Size ve kıymetli eşinize Rabbimden acil şifalar diliyorum.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Dualarımız sizlerle efendim.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Rabbim tez zamanda şifa versin, sizi başımızdan eksik etmesin sayın Cumhurbaşkanım. Allah’ın izniyle birçok virüsü alt ettiğiniz gibi bu virüsü de birkaç güne alt edeceksiniz. Bu milletin bu ümmetin duaları sizinle…

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: Covid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve kıymetli hanımefendi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Rabbimden şifalar niyaz ediyorum.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Emine Erdoğan hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Allah’tan acil şifa diliyorum.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Sn Cumhurbaşkanımıza ve Değerli Hanımefendi’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şifa dileklerimiz ve dualarımızla…

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Geçmiş olsun Sayın Cumhurbaşkanım. Milletimizin ve tüm mazlumların duası sizinle. Rabbim size, kıymetli eşinize ve tüm hastalarımıza şifa versin

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Sayın Cumhurbaşkanı’mız ve değerli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Rabb’imden kendilerine acil şifalar diliyorum.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Covid-19 testi pozitif çıkan Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşi Saygıdeğer Emine Erdogan Hanımefendi'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. Rabbim sizleri başımızdan eksik etmesin.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve kıymetli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’ye geçmiş olsun, Allah’tan acil şifalar dilerim.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: COVİD-19 test sonuçları pozitif çıkan Sayın Cumhurbaşkanımız ve muhterem eşi Emine Erdoğan Hanımefendiye Rabbim’den acil şifalar diliyorum, dualarımız sizinle.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Emine Erdoğan hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Bugüne kadar pek çok kötülüğü yendiği gibi bu virüsü de yenecektir. Allah’tan acil şifalar diliyorum.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Sayın Cumhurbaşkanımıza ve kıymetli Hanımefendi'ye Allah'tan acil şifalar diliyorum. Milletimizin duaları her daim Sayın Cumhurbaşkanımızla...

BAHÇELİ'DEN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Erdoğan'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığına ilişkin açıklamasını, partisinin MYK, MDK üyeleri ve milletvekilleriyle bir araya geldiği Kızılcahamam'taki toplantıda öğrenen Bahçeli, otelde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve muhterem eşine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisinin açıklamalarını yapmış olduğumuz toplantı esnasında aldık. Cenabı Allahın şifalar vermesini temenni ediyorum. Biraz sonra da kendilerini arayacağım, geçmiş olsun dileklerimizi ileteceğim" dedi. Bahçeli, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileğini iletti.

BAHÇELİ: HAFİF GEÇİRİYOR OLMALARI TESELLİMİZ

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştükten sonra Twitter'dan açıklama yaptı. Bahçeli, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi ile birlikte muhterem eşleri Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin Covid-19 testinin pozitif çıkmasından dolayı geçmiş olsun dileklerimi ve halisane dualarımı bahusus paylaşıyor, Allahtan sağlık ve sıhhat niyaz ediyorum. Söz konusu hastalığı hafif geçirmeleri ve çalışmalarını evlerinde sürdürüyor olmaları yegane tesellimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Muhterem Hanımefendi başta olmak üzere, Rabbim virüse yakalanan herkese Eş-Şafi ismi hürmetine şifalar nasip etsin inşallah" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Telefon görüşmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; MHP Genel Başkanı Bahçeli, Covid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için 'geçmiş olsun' temennisinde bulundu" denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Twitter'dan görüşmeye ilişkin, "Değerli dostum Devlet Bahçeli Beyefendi telefonla arayarak şahsıma ve eşime geçmiş olsun temennilerini iletti. Kendilerine şükranlarımı sunuyor, selam ve muhabbetlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na teşekkür: Kemal Bey, şahsım ve eşim adına geçmiş olsun dilekleriniz için sizlere teşekkürlerimizi sunuyoruz.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a ve değerli eşi Emine Erdoğan hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifa diliyorum. Rabbim tüm hastalarımıza bir an önce sağlıklarına kavuşmayı nasip etsin.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşi Emine Erdoğan hanımefendiye acil şifalar dilerim. Tüm toplum olarak, korunma tedbirlerine lütfen uyalım.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.