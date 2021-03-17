Türkiye Koronavirüse yakalanan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan haber var

Koronavirüse yakalanan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan haber var

Türkiye

Koronavirüse yakalanan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan haber var

Koronavirüse yakalanan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi oluyordu. Son dakika haberine göre, Erbaş taburcu oldu.

17 Mart 2021, Çarşamba 16:58 Son Güncelleme:
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Erbaş, sosyal medya hesabından konuyla ilgili mesaj paylaştı. Prof. Erbaş'ın mesajı şöyle:

"Ankara Şehir Hastanesi'nde devam eden Kovid-19 tedavi sürecim bugün itibariyle başarıyla tamamlandı elhamdülillah. Tedavi sürecinde destekleriyle her zaman yanımızda olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere TBMM Başkanı Sayın Mustafa Şentop'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay'a, Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca'ya, kabine üyelerine, siyasi parti liderlerine ve milletvekillerine, sivil toplum kuruluşları yöneticilerine, Ankara Şehir Hastanesinin Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel nezdinde hastanemizin kıymetli personeline ve Diyanet İşleri Teşkilatımızın güzide mensuplarına, arayan, mesaj atan, geçmiş olsun dileklerini ileten, hayır dualarını eksik etmeyen tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak, tüm hastalarımıza şifa versin; milletimizi ve tüm insanlığı hastalıklardan ve musibetlerden muhafaza eylesin inşallah."

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