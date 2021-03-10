Türkiye Koronavirüse yakalanan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hastaneye kaldırıldı

Koronavirüse yakalanan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hastaneye kaldırıldı

Türkiye

Koronavirüse yakalanan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hastaneye kaldırıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş'ın tedavisinin tedbir amaçlı birkaç gündür hastanede sürdüğü öğrenildi.

10 Mart 2021, Çarşamba 20:44 Son Güncelleme:
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tedbir amaçlı olarak hastanede sürdürülüyor.

Edinilen bilgiye göre, Erbaş'ın 6 Mart'ta Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi süreci hafif semptomlarla devam ediyor.

Tedbir amaçlı olarak tedavisi birkaç gündür hastanede sürdürülen Ali Erbaş'ın durumunun oldukça iyi olduğu belirtildi.

AA

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