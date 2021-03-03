Eda Ece; Şevval Sam, Nesrin Cavadzade, Berk Oktay ve Erdal Özyağcılar ile birlikte başrolü paylaştığı, 'Yasak Elma' dizisine Covid-19'a yakalandığı için ara vermek zorunda kalmış evinde karantinaya girmişti. Karantinasının son gününe giren Eda Ece'den son durumuyla ilgili bir paylaşım geldi.

Eda Ece Instagram hesabından "Herkese merhaba! Haberlerden duyduğunuz üzere maalesef ben de covid geçiriyorum. Yarın karantinamın son günü. Şu anda iyiyim. Hastalığın 1-7 günü hiç de iyi değildim. Şu an çevremde hala bir sürü hasta insan var, ülkemizde canıyla uğraşan bir sürü insan var, restoranların açılmış olması gibi şeylere inanamıyorum. Bazı sektörlerin çok etkilendiğini de biliyorum ama nasıl olacak endişeliyim. Bizim gibi kalabalıkta çalışan herkes, lütfen kendinize dikkat edin. Hasta olan herkesin biran önce iyileşmesini, yüzlerinin gülmesini diliyorum. Aramalar ve mesajlar için de teşekkür ederim. Ben de sizi çok seviyorum." mesajını paylaştı.