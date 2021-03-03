Magazin Koronavirüse yakalanan Eda Ece'den haber var

Koronavirüse yakalanan Eda Ece'den haber var

Magazin

Koronavirüse yakalanan Eda Ece'den haber var

Yasak Elma'nın sevilen karakteri Yıldız'a hayat veren Eda Ece koronavirüse yakalanmıştı. Güzel oyuncu sağlık durumu ile ilgili son bilgiyi takipçileriyle paylaştı.

03 Mart 2021, Çarşamba 23:40 Son Güncelleme:
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Eda Ece; Şevval Sam, Nesrin Cavadzade, Berk Oktay ve Erdal Özyağcılar ile birlikte başrolü paylaştığı, 'Yasak Elma' dizisine Covid-19'a yakalandığı için ara vermek zorunda kalmış evinde karantinaya girmişti. Karantinasının son gününe giren Eda Ece'den son durumuyla ilgili bir paylaşım geldi. 

Eda Ece Instagram hesabından "Herkese merhaba! Haberlerden duyduğunuz üzere maalesef ben de covid geçiriyorum. Yarın karantinamın son günü. Şu anda iyiyim. Hastalığın 1-7 günü hiç de iyi değildim. Şu an çevremde hala bir sürü hasta insan var, ülkemizde canıyla uğraşan bir sürü insan var, restoranların açılmış olması gibi şeylere inanamıyorum. Bazı sektörlerin çok etkilendiğini de biliyorum ama nasıl olacak endişeliyim. Bizim gibi kalabalıkta çalışan herkes, lütfen kendinize dikkat edin. Hasta olan herkesin biran önce iyileşmesini, yüzlerinin gülmesini diliyorum. Aramalar ve mesajlar için de teşekkür ederim. Ben de sizi çok seviyorum." mesajını paylaştı.

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