Koronavirüse yakalanan Gonca Vuslateri: Ağrıdan ağlama geliyor

Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri Twitter hesabından yeni bir paylaşımda bulunarak yaşadığını anlattı. Vuslateri, şu ifadeleri kullandı: 'Ciddi anlamda insana ağrıdan ağlama geliyor. 'Kimseyi dinlemedik, etmedik' diyemem... Maskeler, eldivenler gezdik... İnsanın ciğerlerinde halay çekiyorlar... Sizi kalabalığa çekmek isteyen biri 'Zaten dikkatliyiz' diyorsa, hastalık geçer, o bilinç kalıcıdır. Lütfen kendinizi koruyun...'



