Magazin Koronavirüse yakalanan Gonca Vuslateri: Ağrıdan ağlama geliyor

Koronavirüse yakalanan Gonca Vuslateri: Ağrıdan ağlama geliyor

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Koronavirüse yakalanan Gonca Vuslateri: Ağrıdan ağlama geliyor

Koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyuran oyuncu Gonca Vuslateri'den yeni bir açıklama geldi. Sağlığıyla ilgili bilgi veren Vuslateri 'Lütfen kendinizi koruyun' dedi.

18 Nisan 2021, Pazar 19:53 Son Güncelleme:
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Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri Twitter hesabından yeni bir paylaşımda bulunarak yaşadığını anlattı. Vuslateri, şu ifadeleri kullandı: 'Ciddi anlamda insana ağrıdan ağlama geliyor. 'Kimseyi dinlemedik, etmedik' diyemem... Maskeler, eldivenler gezdik... İnsanın ciğerlerinde halay çekiyorlar... Sizi kalabalığa çekmek isteyen biri 'Zaten dikkatliyiz' diyorsa, hastalık geçer, o bilinç kalıcıdır. Lütfen kendinizi koruyun...'


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