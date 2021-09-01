Türkiye Koronavirüse yakalanan hastaların pişmanlığı: Geriye dönebilsem hiç düşünmeden aşı olurdum
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Koronavirüse yakalanan hastaların pişmanlığı: Geriye dönebilsem hiç düşünmeden aşı olurdum

Türkiye

Koronavirüse yakalanan hastaların pişmanlığı: Geriye dönebilsem hiç düşünmeden aşı olurdum

Denizli'de Covid-19'a yakalanan Erhan Topalkara (52) ve Olcay Bıçak (40), aşı olmadıkları için hastalığa yakalandıklarını, hastane sürecini çok zor geçirdiklerini söyleyerek herkesi aşı olmaya çağırdı.

01 Eylül 2021, Çarşamba 19:36 Son Güncelleme:
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Servergazi Devlet Hastanesi'nde Covid-19 tedavisi gören hastalardan biri olan, 16 gündür yatarak tedavi gören ve bunun 12 gününü de yoğun bakımda geçiren Erhan Topalkara, aşı vurulmadığı için çok pişman olduğunu söyledi.

Tedavisinin ardından hemen aşı olacağını belirten Topalkara, "Almanya'dan Türkiye'ye tatile gelmiştim. Tatilimin ilk haftası çok iyi geçti. Sonrasında Covid-19'a yakalandım. Öksürük vardı, hastalık ciğerlerime işlemiş. Aşıyı ertelediğime çok pişman oldum. Keşke bütün aşılarımı olsaydım. Yoğun bakımdayken fark ettim, ne kadar zor bir durum olduğunu. Dünyadan kopuksunuz, muhtaçsınız herkese. Ama sağ olsunlar, çok iyi baktılar burada sağlık çalışanlarımız bizlere. Atlattım gibi hastalığı, biraz ciğerlerde az bir şey kaldı. Onu da atlatırsam, inşallah zamanım gelince hemen aşı olacağım. Ne gerekirse yaptıracağım" dedi.

'GERİYE DÖNEBİLSEM HİÇ DÜŞÜNMEDEN AŞI OLURDUM'

Hastanede 6 gündür yatarak tedavi gören inşaat mühendisi, 2 çocuk babası Olcay Bıçak ise, aşının önemini daha iyi anladığını söyleyerek, "Şu an geriye dönebilsem, hiç düşünmeden aşımı olurdum. Hastalık süreci, zor bir süreçmiş. 'Bana olmaz, biz genciz' diye düşünüyordum. Aşı da vurulmamıştım ama geldiğimiz şu safhada bakıyorum ki aşı çok önemliymiş. Keşke vurulsaymışım. Tekrar bir hakkım olsa, geriye dönebilsem aşı vurulmak isterdim" diye konuştu.

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk de hastanelerde çoğunlukla aşısız ya da aşısı tamamlanmamış hastaların tedavi gördüğünü belirterek aşı olmayanları geç olmadan aşıya davet etti.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ (DHA)

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