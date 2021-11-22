Türkiye Koronavirüse yakalanan Işıl hemşireden kahreden haber! Bebeğini emzirdiği için...

Koronavirüse yakalanan Işıl hemşireden kahreden haber! Bebeğini emzirdiği için...

Türkiye

Koronavirüse yakalanan Işıl hemşireden kahreden haber! Bebeğini emzirdiği için...

İzmit Seka Devlet Hastanesi'nde görevli Işıl Dalgın 10 aylık bebeğini emzirdiği gerekçesiyle aşı yaptırmadı. Işıl hemşire koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

22 Kasım 2021, Pazartesi 16:36 Son Güncelleme:
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İzmit Seka Devlet Hastanesi'nde görevli olan ve koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden hemşire Işıl Dalgın (34), son yolculuğa uğurlandı. Dalgın'ın, 10 aylık bebeğini emzirdiği gerekçesiyle aşı yaptırmadığı öğrenildi.

Seka Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Işıl Dalgın, rahatsızlanınca Covid-19 testi yaptırdı. Sonucu pozitif çıkan Dalgın, sağlık durumunun ağırlaşmasıyla 15 gün önce hastanede tedaviye alındı. 10 aylık bebeği olan ve emzirdiği için Covid-19 aşısı yaptırmadığı öğrenilen Işıl hemşire, dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.



GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Derince ilçesindeki İmam Azam Camisi'nde bugün öğle vakti kılınan cenaze namazına; İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan ile Işıl hemşirenin eşi Cumhur Dalgın, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. Işıl Dalgın'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Derince 17 Ağustos Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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