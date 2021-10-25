Dünya yaklaşık 2 yıldır koronavirüs ile yatıp koronavirüs ile kalkıyor. Virüs 5 milyona yakın kişinin ölümüne neden olurken ABD'den gelen bir haber bilim dünyasının bir numaralı gündemi oldu. Kanseri yenen bir hastanın 335 gün boyunca koronavirüs ile mücadele ederek şimdiye kadar bildirilen en uzun Kovid-19 vakası olduğu açıklandı.

Live Science'ta yer alan habere göre, yaklaşık bir yıl boyunca koronavirüsü yenmeye çalışan adı açıklanmayan 47 yaşındaki kadının virüsü 2020 baharında kaptığı ve o günden beri tedavi gördü. Talihsiz kadın ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin hastanesine kaldırıldı, taburcu edildiği dönemde dahi evde oksijen desteği almak zorunda kaldı.

1 YIL BOYUNCA AYNI VİRÜSÜ TAŞIDI

Kovid-19 enfeksiyonunun ilk döneminde toplanan örnekleri inceleyen uzmanlar virüs suşunun değişmediğini belirledi. Başka bir deyişle hasta neredeyse bir yıl boyunca aynı virüsü barındırmaya devam etti.

Hastanın daha önce gördüğü lenfoma tedavisi nedeniyle bağışıklık sistemi zayıfladığı ve koronavirüsün hastanın vücudunda bu kadar uzun süre kalabilmesinin nedeninin bu olduğu düşünülüyor.

KORONA HAKKINDA BİLGİ VERECEK

Bu her ne kadar hasta için hayli zor bir süreç olsa da bilim insanları için çok önemli bir fırsat olarak görülüyor. Bilim insanları bu hastadan alınan örnekleri analiz ederek koronavirüsün nasıl evrildiğini analiz edebilir. Zira söz konusu hastadan örneklenen koronavirüste, iki genetik delesyon yani genomun bazı parçalarını silen mutasyonlar saptandı. Henüz hakemli bir bilim heyeti tarafından değerlendirilmeyen çalışmaya göre, bu delesyonlardan bir tanesi koronavirüsün hücreyi istila ederken kullandığı sivri uçlu proteinini kodlayan genlerde oluşmuştu.

Kronik enfeksiyonlar nadirdir, ancak virüsün zayıflamış bir bağışıklık sistemine sahip bir vücutta gelişmesi için daha fazla zamana ve alana sahip olduğundan yeni varyantlara yol açabilir.

KORONADAN SONRA ORTAYA ÇIKIYOR

Öte yandan aylarca süren bir başka araştırma sonucunda bilim insanları koronavirüs olup hastalığı atlatan pek çok kişide görülen sağlık sorununu belirlemeyi başardı. New York'taki en büyük hastane sistemlerinden biri olan Mount Sinai'deki Icahn Tıp Okulu'ndaki araştırmacıların Cuma günü JAMA Network'te bildirdiğine göre, Kovid-19 enfeksiyonundan iyileşen birçok kişi yedi aydan uzun bir süre sonra hala bilişsel bozukluk yaşıyor.

HER 4 KİŞİDEN 1'İNİ ETKİLİYOR

Aynı çalışamaya göre, Kovid-19'dan iyileşen insanların yüzde 24'ü hafıza, çoklu görev, işlem hızı ve odaklanma ile ilgili sorunlar da dahil olmak üzere bir tür bilişsel zorluk yaşamaya devam ediyor. Northwestern Tıp Merkezi'nde bazı Kovid-19 hastalarının taburcu olduktan sonra kendilerine bakamayacak kadar ciddi bilişsel eksikliklerle karşılaştıkları açıklandı.

EN ŞANSSIZ GRUP

Söz konusu araştırma araştırma, bilişsel bozukluk belirtileri gösterme olasılığı en yüksek olan hastaların koronavirüs enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırılanlar olduğunu belirledi.

Hürriyet