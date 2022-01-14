Siyaset Son dakika: Koronavirüse yakalanan Karamollaoğlu'ndan açıklama

Son dakika: Koronavirüse yakalanan Karamollaoğlu'ndan açıklama

Siyaset

Son dakika: Koronavirüse yakalanan Karamollaoğlu'ndan açıklama

Koronavirüs tedavisi gören Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 'Sağlık durumum oldukça iyi; birkaç gün içinde inşallah hastaneden taburcu olacağım' dedi.

14 Ocak 2022, Cuma 15:58 Son Güncelleme:
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Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Sağlık durumum oldukça iyi; birkaç gün içinde inşallah hastaneden taburcu olacağım" dedi.

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, 4 Ocak'ta koronavirüse yakalandıktan 5 gün sonra tedbir ve tedavi amacıyla hastaneye yatırıldı. Tedavisi süren Karamollaoğlu, Twitter'daki hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Karamollaoğlu, "Cenab-ı Hakk'a hamdolsun, sağlık durumum oldukça iyi; birkaç gün içinde inşallah hastaneden taburcu olacağım. Herkese sağlık, huzur ve bereket dolu günler diliyorum. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun" dedi.

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