Koronavirüse yakalanan Mollaköy Belediye Başkanı Kemal Şengül hayatını kaybetti
Son dakika haberine göre, Koronavirüs tedavisi gören Erzincan'ın Mollaköy Belediye Başkanı Kemal Şengül hayatını kaybetti.
17 Mayıs 2021, Pazartesi 16:01 Son Güncelleme:
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Rahatsızlanan ve 11 Nisan'da Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Şengül'ün, burada yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Karantinaya alındığı evinde tedavisine devam edilen Şengül, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine 19 Nisan'da aynı hastanede tedavi altına alındı.
MAYIS AYININ BAŞINDA YOĞUN BAKIM SERVİSİNE KALDIRILDI
Mayıs ayının başında yoğun bakım servisine kaldırılan Şengül, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı