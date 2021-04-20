Magazin Koronavirüse yakalanan şarkıcı Asya apar topar hastaneye kaldırıldı

Koronavirüse yakalanan şarkıcı Asya apar topar hastaneye kaldırıldı

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Koronavirüse yakalanan şarkıcı Asya apar topar hastaneye kaldırıldı

Sanat camiası şarkıcı Asya’dan gelen son dakika haberiyle sarsıldı. Şarkıcı Asya, koronavirüse yakalandı. Durumu ağırlaşan Asya, hastaneye kaldırıldı. Hastalığı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Asya, ‘Kızım Aslı’nın pozitif çıkmasıyla birlikte tedavisini evde ben takip ettim. 12 gün sonunda iyileşti çok şükür. Bir haftadır ben de pozitifim. En zor olanı şiddetli öksürük nedeniyle gerçek anlamda nefes alamamak’ dedi.

20 Nisan 2021, Salı 14:04 Son Güncelleme:
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Şarkıcı Asya'nın kızı Aslı bir süre önce bir süre önce koronavirüse yakalandı. Kızına evde bakan şarkıcı Asya da virüse yakalandı. Durumu ağırlaşan şarkıcı, hastaneye kaldırıldı.

Hastalığı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Asya, "Kızım Aslı'nın pozitif çıkmasıyla birlikte tedavisini evde ben takip ettim. 12 gün sonunda iyileşti çok şükür. Bir haftadır ben de pozitifim. En zor olanı şiddetli öksürük nedeniyle gerçek anlamda nefes alamamak. Hastane odasındayım tabi ki refakatçi söz konusu değil.

Bu videoyu, hala covide inanmayan, covid yüzünden sevdiklerini kaybedenlere ve gecesi gündüzü olmayan, hem kendi, hem de ailelerini riske atarak mesleklerini özveriyle yapmaya devam eden sağlıkçılara saygı duymayan şuursuzlar için paylaşıyorum. Allah sizi ıslah etsin." dedi.


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