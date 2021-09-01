Magazin Koronavirüse yakalanan Serdar Ortaç'tan haber var!

Koronavirüse yakalanan Serdar Ortaç'tan haber var!

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Koronavirüse yakalanan Serdar Ortaç'tan haber var!

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç (51) geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı. Ortaç, sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından yeni açıklama yaptı.

01 Eylül 2021, Çarşamba 09:33 Son Güncelleme:
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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve yaklaşık iki yıldır hayatı olumsuz etkileyen koronavirüs, televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimlerinden de pek çok kişiye bulaştı.

Son olarak Serdar Ortaç'ın testi pozitif çıktı. Koronavirüse karşı geçtiğimiz aylarda iki doz aşı olan ünlü şarkıcı, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

'AŞIM OLMASAYDI KÖTÜ GEÇERDİ'

Ortaç, "Covid'de 5'inci gün. İki tane aşım var. Aşım olmasaydı bence daha kötü geçerdi. Çünkü ciğerlerime kadar inmişti. Konuşurken hırıldıyordum. Nefes almak da zor. Dikkati elden bırakmazsak iyi olur. Bütün hastalara geçmiş olsun" dedi.

'ŞİFA OLSUN'

Ortaç, aşı olduğu anlarda, "Geldik devlet hastanemize aşımızı olacağız... Birinci doz. Herkesin olması gerekiyor, şifa olsun, bismillah" demişti. MS hastası olan sanatçı kronik rahatsızlığı nedeniyle öncelikli grupta bulunuyordu.


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