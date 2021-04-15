Koronavirüse yakalanan ünlü radyocunun durumu ağırlaştı!

Ünlü radyo programcısı ve YouTuber Adem Metan koronavirüse yakalandı. Metan, Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, durumunun ağır olduğu açıklandı. Virüsün akciğerlerine inmesinden dolayı sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilen Adem Metan, “Büyük oğlum Ömer’in ardından henüz 6 aylık olan küçük oğlum S.Hamza’nın da yüksek ateş, şiddetli öksürük sonrası testi pozitif çıktı. Abisine göre biraz ağır geçiriyor. Hastaneye yatırdık. Önce Rabbime sonra dualarınıza sığındık” demişti.

Adem Metan 1987 Yılında Ordu’da doğdu. 2007 yılıyla birlikte çocukluk hayali olan radyoculuk mesleğine başladı.

Kariyeri boyunca Star FM, Radyo 24, Medya FM, Karadeniz FM, Alem FM, Radyo Viva, Best FM ve Radyo D’de yaptığı show programlarıyla dinleyicileriyle buluştu.

Hâlihazırda ise kendi YouTube kanalı üzerinden içerik üretmeye devam ediyor. (Bkz. Adem Metan YouTube Kanalı)

Adem Metan, radyo yayıncılığı yanında bazı yayın kuruluşlarında televizyon programları da gerçekleştirdi.

Yapımcılığını üstlendiği programlarda mizah ve neşe ön planda olmakla birlikte, bir çok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi ve destek verdi.

Radyo yayın dünyasında birçok meslekî ilklere imza atan Adem Metan, sektörün olumlu gelişimine katkıda bulundu.Bu katkılar nedeniyle çeşitli ödüllere layık görüldü.

Radyo yayınlarıyla birlikte mizahî konuları ele aldığı, çeşitli sahne programlarında Türkiye’nin birçok yerinde tek kişilik gösteriler yaptı.

2011’de ‘Hayata Dair Özlü Sözler‘, 2013’te ‘Senden Bir Parça’, 2014’te ‘Yalnızlığın Sen Tonu’ ve 2015’te ‘Kompo Komik’ isimli dört kitaba imza attı. ‘Yalnızlığın Sen Tonu’ raflarda uzun süre en çok satanlar arasında yer aldı.