Koronavirüse yakalandığı iddia edilen köpek öldü

Koronavirüse yakalandığı iddia edilen köpek, testlerinin negatif çıkmasının ardındaın Hong Kong'taki evine geri dönmüştü. Yetkililer 17 yaşındaki köpeğin pazartesi günü öldüğünü açıkladı. Köpek, geçen ay yapılan beş nazal ve oral analizde 'zayıf pozitif' olarak test edilmişti. Bununla birlikte, 12 ve 13 Mart'ta yapılan iki testtin sonucu negatif çıktı ve köpeğin eve dönmesine izin verildi. Köpeğin sahibinin 60 yaşındaki iş kadını Yvonne Chow Hau Yee olduğu belirtildi. Köpeğin sahibi şubat ayında koronavirüse yakalandı ve 8 Mart'ta iyileşti.

Hong Kong'taki Tarım, Balıkçılık ve Koruma Bölümü, Chow Hau Yee ve köpekte bulunan virüsün genetik yapısının oldukça benzer olduğunu belirtti.

'Kesin bir kanıt yok'

Dünya Sağlık Örgütü daha önce yapmış olduğu açıklamalarda koronavirüsün hayvanlara bulaşmasının mümkün olmadığını açıklamıştı. DSÖ, 'Hong Kong'da enfekte olmuş bir köpek örneği olsa da, bugüne kadar bir köpeğin, kedinin veya herhangi bir evcil hayvanın COVID-19'u bulaştırabileceğine dair kesin bir kanıt yok' demişti.

COVID-19 enfekte olmuş bir kişi öksürdüğünde, hapşırdığında veya konuştuğunda çıkardığı damlacıklar yoluyla hastalığı yayar. Kendinizi korumak için ellerinizi sık sık ve iyice temizleyin.







