Almanya'da Bundesliga 2 takımlarından Hannover 96'da forma giyen 23 yaşındaki Timo Hübers'in koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Türk asıllı teknik direktör Kenan Koçak'ın çalıştırdığı Hannover 96'da oynayan stoper Hübers, böylece koronavirüse yakalanan ilk profesyonel futbolcu olarak kayıtlara geçti.

Kulüp, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz Timo Hübers'te koronavirüs testi pozitif çıktı. 23 yaşındaki genç oyuncunun enfeksiyondan bu yana hiçbir takım arkadaşıyla fiziksel teması olmadığı için takımın diğer oyuncularına bulaşma ihtimali bulunmuyor" açıklaması yapıldı.

Timo Hübers, karantina altına alındı ve tedavisine başlandı.