Türkiye Koronavirüse yakalanmışlardı! 3 gün arayla hayatlarını kaybettiler

Koronavirüse yakalanmışlardı! 3 gün arayla hayatlarını kaybettiler

Türkiye

Koronavirüse yakalanmışlardı! 3 gün arayla hayatlarını kaybettiler

Bursa'da İznik Engelliler Derneği Başkanı Erdoğan Bıçak (68) ile eşi Ruhiye Bıçak (64), koronavirüs tedavisi gördükleri hastanede 3 gün arayla hayatlarını kaybetti.

06 Ekim 2021, Çarşamba 20:46 Son Güncelleme:
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Emekli denizaltı astsubayı olan Kıbrıs gazisi ve aynı zamanda İznik Engelliler Derneği Başkanı Erdoğan Bıçak, pazartesi günü koronavirüs tedavisi gördüğü Gölcük’teki bir hastanede hayatını kaybetti.

Koronavirüs tedavisi gören Bıçak’ın eşi Ruhiye Bıçak da bugün yaşamını yitirdi. Çift, Gölcük 17 Ağustos Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Şenol POYRAZ/İZNİK (Bursa) (DHA)

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