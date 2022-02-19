Koronavirüse yakalanmıştı! Bakan Çavuşoğlu sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Covid-19 testlerim hamdolsun negatife döndü" dedi.
19 Şubat 2022, Cumartesi 18:32 Son Güncelleme:
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Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 testlerim hamdolsun negatife döndü. Bu süreçte destek ve dualarını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Rabbim ’Şafi’ ismiyle tüm hastalarımıza şifa versin" ifadelerini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu, 16 Şubat’ta Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve hastalığı hafif geçirdiğini açıklamıştı.
DHA
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