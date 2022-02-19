Siyaset Koronavirüse yakalanmıştı! Bakan Çavuşoğlu sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Koronavirüse yakalanmıştı! Bakan Çavuşoğlu sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Siyaset

Koronavirüse yakalanmıştı! Bakan Çavuşoğlu sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Covid-19 testlerim hamdolsun negatife döndü" dedi.

19 Şubat 2022, Cumartesi 18:32 Son Güncelleme:
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Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 testlerim hamdolsun negatife döndü. Bu süreçte destek ve dualarını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Rabbim ’Şafi’ ismiyle tüm hastalarımıza şifa versin" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, 16 Şubat’ta Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve hastalığı hafif geçirdiğini açıklamıştı.

DHA

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