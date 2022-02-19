Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 testlerim hamdolsun negatife döndü. Bu süreçte destek ve dualarını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Rabbim ’Şafi’ ismiyle tüm hastalarımıza şifa versin" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, 16 Şubat’ta Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve hastalığı hafif geçirdiğini açıklamıştı.

DHA