Koronavirüsle dalga geçtikten sonra salgına yakalanan Rudy Gobert özür diledi: Duyarsızdım
Koronavirüs salgınıyla dalga geçmek için katıldığı basın toplantısındaki tüm mikrofon, telefon ve kayıt cihazlarına dokunan ancak sonra test sonucu pozitif çıkan NBA oyuncusu Rudy Gobert, virüsün yayılmasına etki ettiği için özür diledi. Gobert, “Mazeretim yok, duyarsızdım. Umarım hikâyem herkese bu konuyu ciddiye alması için uyarı olur” dedi.
13 Mart 2020, Cuma 14:33 Son Güncelleme:
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ABD’de koronavirüs nedeniyle NBA maçları askıya alınırken, ciddiyetsiz tutumu yüzünden salgının yayılmasına yardımcı olmakla suçlanan Utah Jazz oyuncusu Rudy Gobert, sosyal medya hesaplarından bir özür açıklaması yayımladı.
Eurohoops.net sitesinin haberine göre Fransız basketbolcu, şu ifadeleri kullandı:
Son 24 saatte bana desteklerini ve endişelerini bildiren herkese teşekkür etmek istiyorum. Teşhis konulduğundan beri çok farklı duygular içerisindeyim. Korku, kaygı ve utanç. İlk ve en önemli şey şu ki, tehlikeye attığım insanlardan herkesin önünde özür diliyorum. O zamanlar virüsün bana bulaştığı hakkında en ufak bir fikrim yoktu. Mazeretim yok, duyarsızdım. Umarım benim hikâyem herkese bu konuyu ciddiye alma noktasında bir uyarı olur. Bu virüsün yayılmasını önlemek üzere tüm deneyimlerimle herkesi eğiterek destek olma yolunda her şeyi yapacağım. Bana çok iyi bakılıyor ve tamamen iyileşmiş biçimde döneceğim. Tüm desteğiniz için tekrardan teşekkürler. Herkesi sağlıklı olmaya, güvende kalmaya davet ediyorum.
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