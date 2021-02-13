Bebeklik Koronavirüslü annenin sütü açık yeşil oldu

Koronavirüslü annenin sütü açık yeşil oldu

Bebeklik

Koronavirüslü annenin sütü açık yeşil oldu

Meksika'da yaşayan Anna Cortez doğum yaptıktan sonra koronavirüse yakalandı. Koronavirüs sonrası sütünü sağmaya başlayan anne sütünün yeşil renge döndüğünü fark etti.

13 Şubat 2021, Cumartesi 14:57 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bebeğini beslemeye devam etti

Cortez yaptığı açıklamada uzman bir çocuk doktoruna danıştığını ve doktorun sütün rengine rağmen güvenli olduğuna dair kendisine güvence verdiğini ifade etti. Cortez doktorunun kendisine yaptığı açıklamada, anne sütündeki renk değişikliğinin vücudun koronavirüsle savaşırken bebeği koruyan doğal antikorlar tarafından tetiklenmiş olabileceğini belirtti.

Konuyla ilgili açıklama yapan uzmanlar ise, yeşil rengin annenin beslenmesinden kaynaklanmış olabileceğini öne sürdü, ancak 23 yaşındaki Anna, yeme alışkanlıklarında hiçbir değişiklik olmadığını ve çok fazla yeşillik yemesine rağmen sütünün her zaman beyaz olduğunu ifade etti.

Cortez “Aynı zamanda bir emzirme danışmanı olan kızımın çocuk doktoru ile konuştum ve annenin hastalandığında veya bebek hastalandığında anne sütünün değişip antikorlarla uyum sağladığını söyledi. Vücudunuz ne yaptığını bilir ve sütünüzdeki bir şeyi değiştiriyorsa, bunun nedeni vücudunuzun ihtiyacı olan şeydir” ifadelerini kullandı.


İlgili Haberler
Güvenli bebek odası nasıl olmalıdır?Yaşa göre oyun rehberi: Hangi yaştaki çocuk nasıl oyunlar oynar?


Yazarlarımızdan
Büşra Eracun Akkaya
İkinci çocuğun doğru bir zamanı var mı?
Büşra Eracun Akkaya
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Sevgililer Günü temalı etkinlikler
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Elif Demirtaş Bilir
Kırmızı Oda gerçek Boncuk’tan haber var!
Elif Demirtaş Bilir
Annebebelist
Bebeğinize kitap okuyunca ne olur?
Annebebelist
Bircan Tavas
Duygusal zekası yüksek çocuk yetiştirmek
Bircan Tavas
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder