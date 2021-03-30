Türkiye Koronavirüste 14 günlük izolasyon kararı

Koronavirüste 14 günlük izolasyon kararı

Türkiye

Koronavirüste 14 günlük izolasyon kararı

Koronavirüs salgınına ile mücadele kapsamında temaslı takibi, evde hasta izlem, ve filyasyon rehberinde güncellemeye gidildi. Yapılan güncelleme ile izolasyon süresi değişti.

30 Mart 2021, Salı 07:40 Son Güncelleme:
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Güney Afrika ve Brezilya varyant suş ile enfekte pozitif vakaların izolasyonuna daha önce olduğu gibi en erken 10’uncu güne kadar devam edilecek. 10’uncu günde PCR testi ile negatiflik görülmesi halinde izolasyon sonlandırılacak. 10’uncu günde PCR testi yapılmadığı veya yapılamadığı durumlarda ise izolasyon 14. günün sonunda otomatik olarak sonlandırılacak.

AŞI SONRASI İZOLASYON

Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz günlerde, koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırıp 14 gün süre geçiren kişilerde hastalık başlangıcı ya da riskli temaslarında karantina gerekmeyeceğini duyurmuştu.

Aşılama sonrası, daha önce laboratuvarda doğrulanmış COVID-19 enfeksiyonu geçiren veya iki doz aşı yaptırıp son dozdan sonra 14 gün süre geçmiş olan kişilerde, hastalık başlangıcı veya aşılama sonrası üç ay içindeki riskli temaslarında (Güney Afrika veya Brezilya varyantı tespit edilen vakalar hariç) karantina gerekmeyecek. Ancak bakım evinde çalışmak veya yaşlı aile üyelerine bakmak gibi mesleki faaliyetleri riskli gruplarla yakın ilişki gerektirenler ile Güney Afrika veya Brezilya varyantı tespit edilen vakalar ile temaslı olanlara, Sağlık Bakanlığı kurallarına göre karantina uygulanacak.


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