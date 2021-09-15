Koronavirüste çok konuşulacak tespit! ‘Kansere zarar verebiliyor’

Akciğer kanseri teşhisi konulduktan sonra, Kovid-19 testi pozitif çıkan ve ‘koronavirüsün akciğer kanserini taklit ettiği’ anlaşılan Kahramanmaraş’lı N.T.’nin (52) hastalık tablosu merak konusu oldu.

Şehir dışında çalışan N.T.’nin, göğüs ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede çekilen tomografisinde sağ akciğerinde 4 santimetre çapında tümör tespit edildi. Milliyet’ten Mert İnan’ın haberine göre; Kanser olabileceği şüphesiyle yapılan ileri tetkikler sonrası N.T.’ye akciğer kanseri teşhisi kondu ve acil ameliyat kararı verildi. Ameliyat öncesi N.T.’nin Kovid-19 testi pozitif çıkınca operasyon ertelendi. Koronavirüs tedavisine başlanan N.T.’nin son testi negatif çıktı ve Kovid-19’un kanseri taklit ettiği anlaşıldı. Ortaya çıkan tabloyu Milliyet’e değerlendiren uzmanlar ise benzer yanıltıcı tablolara daha önce de rastladıklarını belirtirken, N.T.’nin durumunu dünya tıp literatüründe ilk olması gibi bir durumun söz konusu olmadığını dile getirdiler.

ÇOK NADİR

Radyoloji Uzmanı Dr. Güner Sönmez, akciğer lezyonlarının birçok patolojiyi taklit ettiğini belirterek, “Zatürrenin de bazı durumlarda tümörü taklit ettiğini görürüz. Zatürrenin neden olduğu görüntü yuvarlak beyaz olabilir ve bu durum bazen kitle veya tümörle karışabilir. Bunun ayrımı için ilaçlı toraks çekeriz. Tanı için tomografi tek başına yeterli değildir. Tomografide kitle şüphesi varsa, hastanın eski filmleri de değerlendirilir. İleri tetkik dediğimiz, PET CT, MR uygulamaları yapılır. Tomografide kitle gördüm, haftaya ameliyat edelim diye bir şey söz konusu değildir. Kovid-19 akciğer tutulumunun kanserle karışma ihtimali çok nadir, bu lezyon için direk ameliyat düşünmek ise bence imkansızdır” dedi.

‘KANSER HÜCRELERİNİ KÜÇÜLTEBİLİR’

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Duran Tok ise Kahramanmaraş’taki hastalık öyküsüne ilişkin “Meslek yaşantım ve Kovid-19 sürecinde ilk kez böylesini duydum” derken, şu bilgileri paylaştı: “Kovid-19, zatürre tablosunda akciğer kanserini taklit etme ihtimali vardır. Ancak N.T.’nin durumunu 14 gün içinde değişmesi gerçekten soru işaretlerine neden oluyor.

Kanser teşhisi konulmuş bir hastanın Kovid-19 tedavisi görürken, kanser hücrelerinin küçüldüğünü biliyoruz. Kovid-19’a karşı gelişen antikorlar, kansere zarar verebiliyor. Ancak 14 günlük sürede böyle bir durumun oluşması söz konusu olamaz.

Kovid-19 zatürre veya mantarla görüldüğünde farklı bir imaj dediğimiz görüntü ortaya çıkıp, yanıltıcı olabilir. Kovid-19 geçiren bir hastanın akciğer görüntüsü dediğimiz tablosu 1.5 ay ile 3 ay arasında kaybolmaz. Belki N.T ikinci kez Kovid-19 hastalığını geçiriyordu. Kanser sanılan lekeler ilk koronanın lekeleri de olabilir.”