Koronavirüste en riskli grup! Ölüm oranları 5 kat daha fazla

İngiltere'de 1.3 milyon hastanın verilerinin incelenmesi ile yapılan araştırma ile koronavirüse yakalanması en olası grup belirlendi. Bilim insanları bu kişilerin virüse yakalanma oranlarının 8 kat, ölüm oranlarının ise 5 kat daha fazla olduğunu duyurdu.

İlk olarak 2019'un dün günlerinde Çin'in Wuhan kentinde karşımıza çıkan koronavirüs (Kovid-19) hala dünyanın bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor. Bilim insanları ise 4 milyondan fazla cana mal olan virüs ile ilgili her gün yeni bir şey keşfediyor.

Salgın ile ile birlikte dünyanın dört bir yanında pek çok araştırmaya imza atıldı. Bu araştırmalar sayesinde artık virüsü saha iyi tanıyoruz ve onunla nasıl mücadele edeceğimizi biliyoruz.

Son dönemde Delta varyantı ile adını duyuran koronavirüs ile ilgili son araştırma Birleşik Krallık'tan geldi. Bu varyantın baskın tür olduğu ülkedeki bilim insanları son dönemin en kapsamlı çalışmasına imza attı.

KORONAVİRÜS ÖLÜM ORANI 5 KAT FAZLA

Söz konusu çalışma kapsamında koronavirüse yakalanması en olası grup belirlendi. Bilim insanları bu kişilerin virüse yakalanma oranlarının 8 kat, ölüm oranlarının ise 5 kat daha fazla olduğunu duyurdu.

BBC'de yer alan habere göre, çalışma, geçen yılın Mart ve Mayıs ayları arasında NHS Greater Glasgow ve Clyde'de (NHSGGC) korunmaları önerilen hastaların sonuçlarını mercek altına aldı.

1,3 milyondan fazla hastanın verilerini inceleyen bilim insanları yaklaşık 30 bin kişinin virüse karşı daha korumasız olduğunu belirledi ve bu gruptaki hastaların korunmasını tavisye etti.

YÜZDE 7.66'SI KANSER HASTALARI

Söz konusu araştırmaya göre, bu kişilerin yarısından fazlasının (yüzde 55.78) ciddi solunum yolu hastalığı bulunuyor. Bu kişilerin yüzde 16.44'ü immünosupresif tedaviler kullananlar ve yüzde 7.66'sının ise kanser hastaları olduğu bilgisinin altı çizildi.

Elde ettikleri sonuçları kamuoyu ile paylaşan ekip 353 bin 85 kişiyi ise orta dereceli risk grubunda sınıflandırdı. Kronik akciğer hastalığı, hipertansiyon veya diyabet gibi sağlık koşullarına sahip olan bu kişiler için de tablo pek iç açıcı değil.

Araştırmaya göre, bu kişilerin koronavirüse yakalanma olasılıkları 4 kat daha fazla. Tek bir coğrafi alanla sınırlı olan çalışmaya göre, bu kişilerde de virüse bağlı ölüm oranı daha yüksek.

EN ÇOK ÖLÜM HANGİ YAŞ GRUBUNDA?

Arştırmacılar bu çalışma kapsamında virüsün en çok ölüme neden olduğu yaş grubunu da belirledi. Buna göre, ölümlerin neredeyse yarısı (yüzde 49.55) 70 yaş ve üzeri kişilerde görüldü

HANGİ AŞI DELTA'DAN KORUYOR?

Bilim insanları aşıların virüse karşı korunmaktaki en etkili silah olduğunun altını çiziyor. Peki hangi aşı Delta'dan ne kadar koruyor? İşte yapılan son araştırmalara göre, koronavirüs aşılarının Delta'ya karşı sunduğu koruyuculuk oranları...

İngiliz bilim insanları Türkiye'de de kullanılan Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısının Delta varyantına karşı etkisini açıkladı. 20 bine yakın kişiden alınan verilerin incelenmesi ile elde edilen sonuçlara göre, iki doz Pfizer aşısı Delta varyantından kaynaklanan semptomatik hastalıkları önlemede % 88 etkili.

Reuters'ta yer alan habere göre, Public Health England (PHE) araştırmacıları bir başka varyant olan Alpha için de bu aşıyı mercek altına aldı. Bilim insanları iki doz Pfizer aşısı Alpha varyantından kaynaklanan semptomatik hastalıkları önlemede % 93.7 etkili olduğunu saptadı.

KORUYUCULUK ORANI REVİZE EDİLDİ

PHE söz konusu aşının ilk dozunun Delta varyantından kaynaklanan semptomatik hastalığa karşı yaklaşık % 33 etkili olduğunu söylemişti. Son çalışpma ile bu oran yüzde 36'ya revize edildi.

Geçtiğimiz günlerde ülkemizde kullanılan bir başka aşı olan Sinovac için Delta koruyuculuk oranı açıklanmıştı. Sinovac sözcüsü Liu Peicheng, Kovid-19 aşısının Delta varyantına karşı etkili olduğunu duyurdu. Peicheng, Reuters'a yaptığı açıklamada aşılananlardan alınan kan örneklerine dayanan ön sonuçların, Delta varyantına karşı nötralize edici etkide üç kat azalma gözlemlendiği bilgisine yer verdi.

Peicheng, üçüncü doz aşı ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Peicheng, üçüncü doz uygulamasının, Delta varyantına karşı daha güçlü ve daha dayanıklı antikor reaksiyonunun ortaya çıkmasına yardımcı olacağını belirtti

Moderna da aşısının Delta'ya karşı etkinlik oranını açıkladı. Şirket ikinci aşı dozunu aldıktan bir hafta sonra sekiz hastadan kan örnekleri aldı ve onları birden fazla varyanta maruz bıraktı.

Aşı, Delta varyantı da dahil olmak üzere test edilen tüm varyantlara karşı yüksek düzeyde nötralize edici antikor üretti. Yapılan resmi açıklamaya göre, antikor seviyeleri Delta varyantına karşı sadece 2,1 kat düştü.

Delta ile ilgili son açıklama Novosibirsk Devlet Üniversitesi Laboratuvarı Başkanı ve Rusya Bilimler Akademisi üyesi Sergey Netesov'tan geldi. Netesov Sputnik'e verdiği demeçte aşının Delta varyantına karşı sağladığı koruma oranını da açıkladı. Nestov, 'Aşı delta varyantına karşı yüzde 90 koruma sağlıyor' dedi.



