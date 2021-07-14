Koronavirüste ezber bozan iddia! Kim bu hasta?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüsün kökenini belirlemek için dünya genelindeki doktorlardan pandemi öncesinde benzer semptomlarla kendilerine gelen hastaların kayıtlarını istedi. İtalya Milano’dan Dr. Raffaele Gianotti, salgın ortaya çıkmadan 1 ay önce Kasım 2019’da kendisine başvuran 25 yaşındaki bir kadını hatırladı. Boğaz ağrısı ve cilt lezyonları şikayetiyle gelen kadından deri örnekleri alınmıştı. Dr. Gianotti’nin örneklerde yaptığı incelemede korona izlerine rastlandı.

ANTİKOR GELİŞTİRDİ

Haziran 2020’de yapılan testlerde ise kadının vücudunda koronavirüs antikorları çıkmıştı. Doktor, raporunu hazırlayıp DSÖ’ye gönderdi. DSÖ Mart 2021’de kadın hakkında daha fazla araştırma yapılmasını istedi. Çünkü kayıtlara göre ‘sıfır numaralı hasta’ bu kadındı ve virüsü nereden kaptığının belirlenmesi gerekiyordu. Fakat Dr. Gianotti Mart 2021’de öldü. Üstelik raporunda kadının adını yazmamıştı. Şimdi kadının kimliğinin belirlenmesi için araştırma yapılıyor.