'Koronavirüste henüz zirveyi görmedik'

Türkiye, koronavirüs günlük vaka sayısında dünyadaki en yüksek ülkelerden biri haline gelirken, yoğun bakımlar dolmaya, hastanelerdeki yatak doluluğu da artmaya başladı.

Hürriyet'ten Buse Özel'in haberine göre, Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, “Şu anda henüz zirveyi görmedik. Yoğun bakıma gelen hastalarda önceki dalgalardaki hastalara göre daha fazla organ tahribatı görüyoruz. Bunun nedeni muhtemelen mutasyon” dedi.

İBB Bilimsel Danışma Kurulu üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nilüfer Aykaç ise artış hızı en yüksek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi: “Dünyada salgında vaka sayısı artan 6 ülke arasında virüsün üreme katsayısı en yüksek Türkiye ve Hindistan’da."

Aykaç sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye’deki salgın eğrisine bakıldığında nisan itibariyle vaka sayılarının hiç olmadığı kadar yüksek olduğu görülüyor. Zamanında alınmayan önlem ve uygulamalar salgının kontrol altına alınmamasında en büyük neden."



