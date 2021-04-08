Türkiye 'Koronavirüste henüz zirveyi görmedik'

'Koronavirüste henüz zirveyi görmedik'

Türkiye

'Koronavirüste henüz zirveyi görmedik'

Dr. Nilüfer Aykaç, 'Dünyada salgında koronavirüs vaka sayısı artan 6 ülke arasında virüsün üreme katsayısı en yüksek Türkiye ve Hindistan’da.' derken Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel ise 'Şu anda henüz zirveyi görmedik.' ifadelerini kullandı.

08 Nisan 2021, Perşembe 07:49 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Türkiye, koronavirüs günlük vaka sayısında dünyadaki en yüksek ülkelerden biri haline gelirken, yoğun bakımlar dolmaya, hastanelerdeki yatak doluluğu da artmaya başladı.

Hürriyet'ten Buse Özel'in haberine göre, Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, “Şu anda henüz zirveyi görmedik. Yoğun bakıma gelen hastalarda önceki dalgalardaki hastalara göre daha fazla organ tahribatı görüyoruz. Bunun nedeni muhtemelen mutasyon” dedi.

İBB Bilimsel Danışma Kurulu üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nilüfer Aykaç ise artış hızı en yüksek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi: “Dünyada salgında vaka sayısı artan 6 ülke arasında virüsün üreme katsayısı en yüksek Türkiye ve Hindistan’da."

Aykaç sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye’deki salgın eğrisine bakıldığında nisan itibariyle vaka sayılarının hiç olmadığı kadar yüksek olduğu görülüyor. Zamanında alınmayan önlem ve uygulamalar salgının kontrol altına alınmamasında en büyük neden."


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
NFT çılgınlığı sarmış dört bir yanımı...
Şirin Sever
Rauf Tamer
Akılda kalan
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Siyasetin yolunu kapatmayalım
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Karadeniz bıçak sırtı
Hakan Çelik
Murat Çelik
Mehmet Hoca ne diyor? (2)
Murat Çelik
Banu Şen
Aşıdan korkarım diyenlere
Banu Şen
Erkut Can
Beğenmediniz mi? Yeni gündem verelim
Erkut Can
Murat Gülderen
24 saat açık kütüphaneler
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! İstanbul için son dakika açıklaması